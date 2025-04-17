Успешно пережили зиму: первые магнолии зацвели в столичном «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 16 апреля началось цветение магнолий, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Гости могут увидеть нежные бело-розовые бутоны тюльпановидной формы размером до 14 см. Эти цветы украшают деревья без листвы, расположенные между Зеркальным каналом и двухвековым дубом Гофмана. Еще одна зона с магнолиями находится возле сакуры, недалеко от оранжерей.

Несколько десятков видов теплолюбивых и редких магнолий успешно пережили зиму в «Аптекарском огороде» благодаря особому уходу и подходящим условиям. Мягкий температурный режим в центре Москвы играет важную роль. Благодаря широкому выбору сортов и видов цветение магнолий продлится до начала летнего периода.

В скором времени в «Аптекарском огороде» распустятся яблони, сливовые деревья и прочие плодовые культуры, добавили в пресс-службе.