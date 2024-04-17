Услугу «лесной амнистии» обновили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости». К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления.

«С момента запуска услуги в 2018 году на региональном портале подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки соответствия сведений единого госреестра недвижимости и государственного лесного реестра можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки. Пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, то появляется информационное сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Лесная амнистия» предполагает приведение в порядок статуса земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Если право на участок возникло до 1 января 2016 года, то сведения из ЕГРН становятся приоритетными, а собственники могут подать на «лесную амнистию».

Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка» — «Оформление земельных участков». Она предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.