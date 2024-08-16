Услугами и сервисами на mos.ru воспользовались более 425 млн раз за полгода

Москвичи воспользовались услугами и сервисами столичного портала mos.ru более 425 млн раз в период с января по июнь 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, востребованность портала выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего с момента запуска москвичи воспользовались возможностями mos.ru свыше 4,1 млрд раз.

Порталом ежедневно пользуются около 2 млн раз. Самым востребованным сервисом с начала года стала электронная медицинская карта. К ней обратились свыше 200 млн раз через городской портал и мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Большим спросом пользовался и «Электронный дневник школьника». За 6 месяцев 2024 года им воспользовались больше 68 млн раз. Кроме того, москвичи пользуются сервисами «Передача показаний приборов учета воды и тепла», «Запись к врачу», «Проход и питание в школе, детском саду, колледже». Также на mos.ru появилась возможность заказать поверку счетчиков воды, подать заявление на расчет или перерасчет за услуги ЖКХ и т. д.

Ежегодно Москва реализует свыше 300 проектов в области информационных технологий, которые направлены на повышение качества жизни жителей столицы. За прошлый год город получил 25 престижных наград в этой сфере.

В 2024 году мегаполис в шестой раз подряд стал лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», набрав 120 баллов из 120 возможных. В апреле Москва во второй раз получила Гран-при национальной премии «Умный город». Также в этом году мегаполис получил два диплома национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024».

Кроме того, столица проводит различные выставки и другие мероприятия на тему цифровых технологий. Так, в павильоне «Умный город» на ВДНХ в мае этого года открылась выставка «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».

Узнать больше об электронных сервисах столицы можно и на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». На Манежной площади в рамках мероприятия развернулись тематические арт-инсталляции.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».