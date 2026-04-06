Услуга записи в кружки вошла в топ госуслуг Подмосковья

Более 5,2 тыс. раз воспользовались услугой «Запись в кружки и секции» на региональном портале за прошедшую неделю в Подмосковье. Сервис вошел в число самых популярных электронных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители региона подали около 18 тыс. онлайн-заявлений на ее получение.

Второе место заняла выдача и замена социальной карты жителя Московской области — свыше 9,2 тыс. заявок. В рейтинг также вошли «Запись в школу» — более 7,1 тыс. заявлений и услуга по присвоению адреса — свыше 4,9 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно также через мобильное приложение «Добродел». Для оформления требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.