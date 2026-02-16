Услуга подачи заявок на участие в госэкзаменах вошла в топ востребованных в Подмосковье

Более 19,3 тысячи заявок на участие в Едином и Основном государственных экзаменах подали жители Подмосковья на региональном портале за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной электронной услугой недели стала выписка из домовой книги — ее оформили более 19,8 тысячи раз. На третьем месте по популярности оказалась услуга по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области, на которую поступило около 9,5 тысячи заявок. В рейтинг также вошли услуги по присвоению адреса (свыше 5,2 тысячи заявлений) и записи в кружки и секции (более 4,5 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги в электронном виде можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.