Условия и адаптация: эксперт ответила, что делает любой бизнес успешным

Эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская рассказала о двух основных характеристиках, способных создать успешный бизнес, сообщает RuNews24.ru .

Для начала эксперт отметила изменчивость в мире путем появления инноваций, новых изобретений. К ним необходимо адаптироваться и успевать предугадывать грядущие изменения. Готовность действовать на опережение даст предпринимателям серьезное конкурентное преимущество.

«Бизнесмен должен обладать таким свойством, как адаптация на уровне всех процессов, чтобы все было очень гибко, чтобы бизнес, система, то, как она построена, сама предполагала быструю и простую адаптацию к каким-то изменениям. Важно быстро предпринимать действия. Также очень полезно, опять же, в контексте того, что много изменений, поощрять людей исследовать тренды, тенденции», — добавила специалист.

Более того, сейчас, по мнению Лебединской, актуальна проблема дефицита персонала, из-за чего между компаниями наблюдается борьба за лучших специалистов. Школьников со средних классов уже вербуют для подготовки будущих кадров. А новопришедшие на рынок труда зумеры хотят жить, радоваться, не работать пять дней в неделю. Большинство отечественных компаний, основанных в 2010-х годах, не предлагают современных идей и не интересуют людей.

Таким образом, более успешные компании, предлагающие лучшие условия работы привлекают сотрудников. Как заключила эксперт, в современных реалиях важно создавать такой эффект для потенциального сотрудника, в котором ему будет комфортно.