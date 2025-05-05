Ушла легенда: мессенджер Skype официально прекратил работу

Запущенный в 2003 году мессенджер Skype прекратил свою работу: пользователи получили официальное сообщение о его переходе на Microsoft Teams, сообщает «Царьград» .

Мессенджер закрылся 5 мая спустя почти два десятилетия работы, но вход в Teams можно будет осуществлять с использованием прежних учетных данных Skype.

Он считается одним из пионеров своего рынка и быстро завоевал популярность благодаря видеозвонкам и простоте использования. О планах по закрытию создатели объявили еще в конце апреля.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни в Москве могут ограничить доступ в интернет по требованиям безопасности. В начале мая москвичи жаловались на работу Telegram. Неполадки совпали по времени с проведением репетиции парада Победы. Утром 5 мая жители разных регионов России также писали о проблемах в работе интернета и сотовой связи.