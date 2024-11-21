Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Лебеденко
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
Ушла из жизни жительница Щелково, ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Федоровна Лебеденко. Об этом сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
«Сегодня не стало дорогой моему сердцу Анастасии Фёдоровны Лебеденко. Буквально две недели назад ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 97 лет. <…> Анастасия Фёдоровна была удивительным человеком с не менее удивительной историей жизни. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.
Анастасия Фёдоровна всегда была источником невероятной энергии, света и силы духа. Она никогда не жаловалась на жизнь, а только восхищалась ею, радовалась каждому моменту и много смеялась.
В 16 лет Анастасии Фёдоровне пришла повестка на фронт; всю войну она прошла санитаркой. На Родину вернулась в 1946-м году из Восточной Пруссии, откуда забирала наших раненых солдат. С мужем они прожили 54 года. Главным достоянием стали четверо детей, девять внуков и восемь правнуков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.