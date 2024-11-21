Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Лебеденко

«Сегодня не стало дорогой моему сердцу Анастасии Фёдоровны Лебеденко. Буквально две недели назад ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 97 лет. <…> Анастасия Фёдоровна была удивительным человеком с не менее удивительной историей жизни. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Анастасия Фёдоровна всегда была источником невероятной энергии, света и силы духа. Она никогда не жаловалась на жизнь, а только восхищалась ею, радовалась каждому моменту и много смеялась.

В 16 лет Анастасии Фёдоровне пришла повестка на фронт; всю войну она прошла санитаркой. На Родину вернулась в 1946-м году из Восточной Пруссии, откуда забирала наших раненых солдат. С мужем они прожили 54 года. Главным достоянием стали четверо детей, девять внуков и восемь правнуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.