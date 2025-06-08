Ушла из жизни бывший главный режиссер цирка Никулина Оксана Дружинина

7 июня стало известно о смерти Оксаны Дружининой, занимавшей пост главного режиссера «Цирка Никулина на Цветном бульваре» с 2016 по 2020 год, сообщает газета «Известия» .

О кончине артистки сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, выразивший соболезнования родным и близким покойной.

Дружинина оставила яркий след в истории российского циркового искусства. Под ее руководством были созданы знаковые программы, включая шоу «Всё будет хорошо!» и телевизионный проект «Цирк со звездами» на Первом канале.

Ее творческий путь начался в Саратове, где она, будучи школьницей, поступила в театрально-цирковую студию. Осознав свое призвание в режиссуре, Дружинина прошла обучение в ГИТИСе на специальном курсе «режиссура цирка», совмещая учебу с работой в цирке Никулина, куда ее пригласил известный режиссер Валентин Гнеушев.

Коллеги и зрители запомнят Оксану Дружинину как талантливого постановщика, внесшего значительный вклад в развитие современного циркового искусства России. Подробности и причины смерти не уточняются.