Ушел из жизни русский историк Михаил Смолин

сегодня в 13:35

Михаил Смолин не просто занимался научной работой, но и отстаивал позицию русских людей в полемике на разных площадках, в том числе телевизионных.

В своих исследованиях Михаил Борисович уделял особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению. Основной целью русского народа на сегодняшний день Смолин видел возрождение православной Российской империи.

О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.