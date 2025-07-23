Ушел из жизни русский историк Михаил Смолин
23 июля ушел из жизни крупнейший русский политический мыслитель, историк, философ, яркий публицист Михаил Борисович Смолин, передает «Царьград».
Михаил Смолин не просто занимался научной работой, но и отстаивал позицию русских людей в полемике на разных площадках, в том числе телевизионных.
В своих исследованиях Михаил Борисович уделял особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению. Основной целью русского народа на сегодняшний день Смолин видел возрождение православной Российской империи.
О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.