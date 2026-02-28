Ушел из жизни американский музыкант Нил Седака

Умер известный американский музыкант Нил Седака. Ему было 86 лет, сообщает РИА Новости .

«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки», — сообщила семья музыканта на страничке Седаки в Facebook*

Причина смерти не уточняется.

Среди популярных хитов — " Oh! Carol» «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do». Песни музыканта неоднократно попадали в топ-чарты.

*Принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta и запрещены на территории страны.