Ушаков: заявку Турции на членство в БРИКС будут рассматривать

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноценное членство в ассоциации, сообщает ТАСС .

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — заявил Ушаков.

Страна подала заявку на вступление в БРИКС. Анкара приняла такое решение, чтобы увеличить влияние на геополитической арене. Также Турция намерена нарастить связи с государствами, которые демонстрируют активное развитие.

Расширение БРИКС могут рассмотреть на грядущем саммите стран объединения. Его организуют с 22 по 24 октября в Казани.