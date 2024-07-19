Ущерб в 76 млн рублей рассчитан по экологическим нарушениям в Люберцах

В городском округе Люберцы проводят регулярные рейды на соблюдение требований природоохранного законодательства. С начала года в округе состоялось 48 таких рейдов. По девяти выявленным нарушениям рассчитан ущерб в 76 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2024 года Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с администрацией округа, люберецкими полицейскими и инспекторами эконадзора проверили 10 промышленных зон, зафиксировали 31 нарушение.

Самой резонансной оказалась промзона в Мотяково вблизи р. Чернавка: на постоянное сжигание отходов и завоз строительного мусора жаловались жители ЖК «Кореневский форт» и СНТ «Марусин сад». Во время проверок промзоны были зафиксированы навалы строительного мусора и грунта. Все это происходило за пятиметровыми самовольно установленными заборами, на некоторых участках навалы достигали высоты более двух метров. Также по поручению главы г. о. Люберцы Владимира Волкова была проведена комплексная проверка, в которой приняли участие представители МВД, ГАИ, администрации и Министерства экологии и природопользования региона.

«В ходе совместной проверки составлено 15 протоколов, четыре иностранных гражданина выдворены из страны. А по итогам исследования проб, взятых на восьми земельных участках, начислен ущерб на общую сумму 62 млн рублей. Эту и другие промзоны держим на особом контроле, и работы по наведению порядка будут продолжены», — отметил глава г. о. Люберцы Владимир Волков.

Только после полученных предписаний и начисленных ущербов собственники земельных участков приступили к устранению нарушений правил обращения с отходами. Все строительные отходы были вывезены на специализированные места размещения. Общий объем вывезенных отходов с данной промзоны составил 1 518 куб. метров. — это примерно 76 большегрузных машин.

По итогам прошлого года администрацией Люберец совместно с Минэкологии проведено 45 контрольно-надзорных мероприятий. В результате рассчитано три ущерба за загрязнение почв на общую сумму 120 млн рублей, вынесено 9 постановлений о назначении административного наказания, объявлено 81 предостережение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.