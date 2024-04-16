Ущерб от незаконной свалки в Щелкове составил почти 3 млн рублей

По заказу Минэкологии Подмосковья специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали сумму ущерба, нанесенного незаконным размещением строительных отходов в городском округе Щелково. Ранее свалку выявили инспекторы эконадзора. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что навалы отходов выявлены на 9 земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения в деревне Назимиха.

«Эксперты установили, что здесь складированы, преимущественно грунты, перемешанные с отходами сноса и строительства. Общая площадь перекрытия составила более 5,5 тыс. кв. метров, объем — порядка 5,8 тыс. куб. метров», — уточнил министр.

Сумма ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды, составила 2,9 млн рублей. Материалы надзорных мероприятий и расчета ущерба направлены в ГУ МВД России по Московской области и в областную прокуратуру. В настоящее время решается вопрос о возмещении суммы ущерба правообладателями земель.

Ранее сообщалось, что после вмешательства инспекторов эконадзора в деревне Назимиха ликвидирована свалка на земельном участке, принадлежащем местной жительнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.