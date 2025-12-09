Ущерб от коррупции в Петербурге и Ленобласти в 2025 году превысил 6,4 млрд руб

Борьба с коррупционными преступлениями остается одним из ключевых направлений работы российской полиции. С начала 2025 года сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге и Ленобласти раскрыли 921 коррупционное преступление, ущерб от которых в общей сложности превысил 6,4 млрд рублей, сообщает «Петербургская полиция» .

Половину всех выявленных нарушений — 49% — составили дела о взятках. Речь идет о преступлениях по статьям Уголовного кодекса: получение взятки, дача взятки и посредничество при взяточничестве.

Также много нарушений выявили в других областях. На транспорте зафиксировали 126 коррупционных дел, в торговле и услугах — 118 случаев. В образовательных учреждениях обнаружили 82 преступления, связанных с коррупцией, а в медицинских организациях — 77.

Стоит отметить, что более половины всех раскрытых коррупционных дел касались хищений в крупных и особо крупных размерах. В этом году материальный ущерб от коррупции составил более 6,4 миллиарда рублей. Эти деньги удалось полностью вернуть.

Следователи выявили 405 человек, которые участвовали в коррупционных схемах. Каждый четырнадцатый из них работал в организованной преступной группе.

Судам уже передали дела на 371 обвиняемого по коррупционным статьям.

