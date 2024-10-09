Усадьба Боблово открывает двери для участников Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

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С 9 октября усадьбы музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока открыли свои двери для участников Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В сезоне 2024-2025 все три усадьбы готовы принять юных олимпиадников.

Усадьба Боблово будет работать с учащимися 3-4 классов, усадьба Шахматово — с 6-7 классами, а усадьба Тараканово — с 10-11 классами.

Кроме того, каждую третью среду месяца вход для участников олимпиады будет бесплатным.

В рамках Олимпиады школьники (и команды учащихся в сопровождении взрослых) посещают музеи, парки и усадьбы и выполняют задания, отвечают на вопросы, решают головоломки, связанные с теми культурными объектами, которые они выбрали в рамках Олимпиады.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» не только проверяет знания школьников, но и помогает им узнать что-то новое, расширить свой кругозор. Для учителей это шанс заинтересовать учеников своим предметом, а для музеев — возможность привлечь новых посетителей.

Это уже 12-й сезон олимпиады, и более 100 площадок ждут своих участников.

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