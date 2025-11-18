Уроженец Арзамаса рассказал, как стал лучшим Дедом Морозом России

В конце октября в Великом Устюге состоялся фестиваль «Зимородок», собравший Дедов Морозов со всей России. Победителем мероприятия стал уроженец Арзамаса Виктор Бурков, который в настоящее время живет в подмосковном Королеве, там его знают как Деда Мороза Дивного. Виктор рассказал о своем пути к званию главного новогоднего волшебника и о желаниях современных детей, сообщает pravda-nn.ru .

Бурков родился в Арзамасе, где сейчас живут его родители, в поселке Выездное. С юных лет Виктор увлекался музыкой, учился в музыкальном училище по классу кларнета, трудился машинистом сцены, затем бригадиром в Арзамасском ТЮЗе и заведующим художественно-постановочной частью в театре драмы. Одновременно он был участником музыкальной группы «Апокалипсис». Товарищи-музыканты пригласили его в Москву, и, работая на «Горбушке», он занимался музыкой, позже организовывал концерты и фестивали. В итоге перебрался в подмосковный Королев, известный как космическая столица России.

Но театр не отпускал, и сегодня Виктор работает монтировщиком в знаменитом столичном Театре Станиславского и Немировича-Данченко, где он также официально стал Дедом Морозом. Это произошло благодаря тому, что второй год подряд он получает признание на конкурсе лучших Дедов Морозов в стране. В прошлом году победа ушла в Белоруссию, а Виктор занял второе место. Но в этот раз он обошел 85 соперников из разных городов и стран.

«На самом деле, все началось еще в училище. На праздник у них не было Деда Мороза, я вызвался его сыграть и понял, что я — настоящий Дед Мороз! Очень любил ходить по своим друзьям и поздравлять их детей. А потом поздравлял троих своих! Они, конечно, подозревали, но я объяснил, что один Дед Мороз не может по всей стране успеть за одну ночь подарки принести, а мы — его братцы и ему помогаем», — поделился воспоминаниями Бурков.

