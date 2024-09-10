Уровень высокой пожароопасности в Московском регионе сохранится до 12 сентября

В Москве и Московской области до 12:00 12 сентября сохранится высокий уровень пожарной опасности, в связи с этим синоптики ввели в регионе «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России .

Высокая пожарная опасность 4 класса сохранится как в Москве, так и в Подмосковье до полудня 12 сентября. Местным жителям следует быть предельно внимательными и аккуратными при обращении с огнем. Любая неосторожность может привести к возгоранию и непоправимым последствиям.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен в Тверской области. В отдельных районах этого региона пожароопасность находится на высоком уровне.

В большинстве районов Костромской области уровень пожарной опасности достиг 4-го класса и сохранится до 12:00 12 сентября.

Во Владимирской области в центральных районах региона чрезвычайная пожарная опасность достигла 5 класса.