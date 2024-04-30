Уровень воды в Тоболе в районе Кургана опустился ниже отметки «опасное явление»
Уровень воды в реке Тобол опустился до 843 см
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Уровень воды в реке Тобол в Кургане опустился ниже опасного значения и составил 843 см, сообщает «МИР24»
По информации пресс-службы регионального МЧС России, уровень в реке на 7 см ниже отметки «опасное явление».
За минувшие сутки от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка.
Остаются подтопленными около 825 жилых домов, 6,7 тыс дач и шесть низководных мостов.