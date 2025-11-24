Уровень цифровой грамотности могут проверить госслужащие Подмосковья

сегодня в 14:48

До 14 декабря проходит тестирование на определение уровня цифровой грамотности государственных служащих и сотрудников организации в рамках Всероссийского проекта «ЦифрАтест». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На платформе «ЦифрАтест» представлены обучающие видеолекции от партнеров проекта. К каждому материалу прилагаются входные и выходные тесты по тематике лекции, что позволяет оценить уровень усвоения изученного материала.

Тестирование состоит из 36 вопросов по безопасности и коммуникациям в цифровой среде, работе с информацией и данными, созданию контента, защите устройств и персональных данных.

Для участия требуется авторизоваться на платформе. Пройти тестирование можно до 1 декабря по ссылке: https://цифратест.рф/.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.