Уровень трудоустройства выпускников колледжей Подмосковья превысил 95%

«Каждый выпускник колледжа Подмосковья после обучения получает предложения по работе и это реальное трудоустройство — на предприятия, в IT, промышленность, сферу услуг или госсектор. Отмечу, что свою первую работу по специальности более 50% студентов получают уже во время обучения», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Студенты колледжей начинают взаимодействие с партнерскими компаниями еще во время обучения. На предприятиях они проходят производственную практику, и в случае успешного ее прохождения могут получить предложение о дальнейшем трудоустройстве. Так, выпускница колледжа «Энергия», которая изучала техническую эксплуатацию и обслуживание электрического оборудования, по окончании практики в авиационной компании «Рубин» получила работу на неполный день и перешла на гибридное обучение уже после второго курса. После получения диплома ей предложили полноценную должность с повышением разряда.

А Александр Кривов, выпускник Подольского колледжа имени А. В. Никулина по направлению информационной безопасности, был принят администратором телекоммуникационных систем в Росреестре, а затем получил предложение от компании «Росатом».

«Сейчас я работаю старшим специалистом в отделе унифицированных коммуникаций. Занимаюсь защищенной видеоконференцсвязью, планирую и дальше развиваться в этом направлении. Очень благодарен преподавателям колледжа за наставничество, передачу профессиональных знаний и важные жизненные уроки, которые помогли мне выстроить свой карьерный путь», — подчеркнул Александр Кривов.

Общее количество индустриальных партнеров среднего профессионального образования в Подмосковье в этом году превысило две тысячи. За последние пять лет рост составил 50%. В числе партнеров — крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты, рестораны и агрохолдинги. Это «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиационная корпорация «Рубин», научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева, производитель оборудования «Криогенмаш» и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.