Уровень шума не нужно согласовывать для более чем 60% объектов капстроительства

Речь идет о промышленных зданиях и сооружения, складах, постройках агротехнического назначения, автодорогах, сетях газо- и электроснабжения, находящихся в приаэродромных зонах. Для получения разрешения на строительство подобных объектов измерение уровня шума не требуется. Оно необходимо, если планируется возвести жилой дом, школу, поликлинику и ряд других объектов. Их полный перечень указан в Санитарных правилах и нормах (таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Заказать измерение уровня шума можно на региональном портале госуслуг (РПГУ) Московской области. Услугу оказывают аккредитованные организации. В октябре текущего года их список расширился, теперь заявитель может обратиться в одну из трех организаций по своему выбору.

Для получения услуги необходимо представить следующие документы:

ситуационный план (план-схема расположения объекта) с указанием кадастрового номера земельного участка, размеров объекта в горизонтальной плоскости в соответствии с образцом

правоустанавливающий документ на земельный участок;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за услугой представителя).

Срок оказания услуги — 60 календарных дней.

Результатом оказания услуги является протокол лабораторных испытаний (измерений) уровней шума, который направляется в личный кабинет заявителя на портале РПГУ.

После получения протоколов необходимо получить еще ряд услуг для разрешения на строительство объектов капитального строительства:

