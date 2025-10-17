Уровень шума не нужно согласовывать для более чем 60% объектов капстроительства
Фото - © Мособлархитектура
Речь идет о промышленных зданиях и сооружения, складах, постройках агротехнического назначения, автодорогах, сетях газо- и электроснабжения, находящихся в приаэродромных зонах. Для получения разрешения на строительство подобных объектов измерение уровня шума не требуется. Оно необходимо, если планируется возвести жилой дом, школу, поликлинику и ряд других объектов. Их полный перечень указан в Санитарных правилах и нормах (таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Заказать измерение уровня шума можно на региональном портале госуслуг (РПГУ) Московской области. Услугу оказывают аккредитованные организации. В октябре текущего года их список расширился, теперь заявитель может обратиться в одну из трех организаций по своему выбору.
Для получения услуги необходимо представить следующие документы:
- ситуационный план (план-схема расположения объекта) с указанием кадастрового номера земельного участка, размеров объекта в горизонтальной плоскости в соответствии с образцом;
- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за услугой представителя).
Срок оказания услуги — 60 календарных дней.
Результатом оказания услуги является протокол лабораторных испытаний (измерений) уровней шума, который направляется в личный кабинет заявителя на портале РПГУ.
После получения протоколов необходимо получить еще ряд услуг для разрешения на строительство объектов капитального строительства:
- Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе (как правило, выполняется организацией, выдавшей протокол);
- Санитарно-эпидемиологическое заключениеУправления Роспотребнадзора по Московской области;
- Согласование строительства (реконструкции) с оператором аэродрома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.