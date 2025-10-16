Уровень пожарной опасности в лесах Подмосковья 16–18 октября не поднимется выше I класса

16, 17 и 18 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В четверг и в ближайшие дни температура будет плюс 3-8С, ночью — 0 — плюс 4С. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснений, дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.