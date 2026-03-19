Уроки про «правильную семью» в школах: психолог предупредила о рисках для детей

«С одной стороны, идея действительно благая — возвращение к культурной ценности семьи как ячейки общества, к семейным традициям, которые были заложены еще издревле. Это звучит прекрасно. Но есть огромное «но»: как именно это будет подаваться детям? Здесь возникает несколько ключевых рисков. Первое — это возраст. Дети в 1–4 классах (от 7 до 11 лет) еще очень зависимы от родителей: не только финансово и физически, но и эмоционально», – сказала Гладких.

Она добавила, что на этом этапе развития ребенок берет основы не из того, что ему говорят, а из того, что он видит вокруг себя.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда детей учат одному, а дома происходит другое, и ребенок неизбежно выбирает то, что видит, а не то, что слышит. Психика в этом возрасте устроена так, что невозможно взять за основу конструкт, который расходится с реальной картиной мира», – рассказала психолог.

По оценке Гладких, второй риск — это сравнения и стигматизации. Как только начинают расширять спектр взаимодействия в семейных отношениях, так или иначе идет затрагивание определенных сторон и невольное наделение семьи теми или иными чертами. У ребенка тут же возникает ситуация сравнения.

«С одной стороны, это возможность увидеть, что семьи бывают разными. Но с другой стороны, если семья ребенка не попадает в условный «положительный» образец, который транслируется на уроке, у него могут возникнуть очень тяжелые чувства: стыд и вина за то, что «у меня не так, как у других»», – отметила специалист.

По мнению психолога, третий фактор — возможные внутрисемейные конфликты. Ребенок может прийти домой и озвучить: «А почему у нас не так, как рассказывали?» И это может вызвать у родителей противоречивые чувства, желание защищаться, отстаивать свой уклад. Вместо укрепления семьи есть риск получить обратный эффект — рост напряжения и конфликтов.

«Четвертое — субъективность педагога. Очень многое будет зависеть от того, кто именно будет преподавать этот курс. Одну и ту же информацию можно преподнести по-разному, и материал, на котором будет строиться урок, тоже можно выбрать по-разному. Есть риск, что педагог (пусть даже с благими намерениями) начнет привносить что-то свое, что может оказаться чуждым для конкретной семьи или даже травмирующим для ребенка», – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1-4 классах. Он пока не является обязательным, школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.

