В центре образования № 1 Богородского округа в рамках антинаркотического месячника Подмосковья состоялся масштабный «Единый день профилактики». Мероприятие, организованное для учащихся средних и старших классов, было направлено на формирование правовой грамотности и популяризацию здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты системы профилактики муниципалитета провели для школьников серию информационных бесед и интерактивных занятий. Ключевыми темами стали предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие мошенничеству, а также ребятам напомнили о последствиях употребления наркотических веществ, алкоголя и табака.

Особый акцент был сделан на практической составляющей. Ученики не только прослушали лекции о важности соблюдения ПДД, но и отработали навыки оказания первой медицинской помощи на специальном тренинге.

«Подобные встречи помогают сформировать у подрастающего поколения правильные жизненные ориентиры и ответственное отношение к своему здоровью. Совместная работа всех структур профилактики является залогом эффективной работы с молодежью», — отмечают организаторы.

Мероприятие прошло в соответствии с утвержденным графиком управления округа и является частью системной работы по профилактике асоциального поведения среди подростков.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.