Уроки по начальной военной подготовке запустят в свердловских школах

В школах Свердловской области планируется введение занятий по начальной военной подготовке и патриотическому воспитанию, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Инициатива была представлена врио губернатора Денису Паслеру участниками кадровой программы «Время героев».

Предложенный проект включает обеспечение школ необходимым инвентарем, проведение военно-спортивных игр для учащихся, организацию встреч с ветеранами специальной военной операции и разработку учебно-методических пособий.

Денис Паслер дал указание министерству образования выбрать три учебных заведения в области для запуска пилотного проекта. Финансирование программы будет осуществляться из регионального бюджета. В случае положительной оценки со стороны родителей и школьников, программа будет внедрена во всех школах области.

«Безусловно, наша важнейшая задача — помогать тем, кто на передовой, поддерживать вернувшихся героев и заботиться о семьях наших бойцов. А также максимально полно использовать знания, опыт, компетенцию участников СВО для дальнейшего развития страны, укрепление патриотизма и гражданственности в нашем обществе», — отметил врио губернатора Свердловской области.