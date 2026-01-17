«Урок усвоен»: школьник из Челябинска лизнул панель домофона на морозе

В Челябинске школьник лизнул панель домофона на 20-градусном морозе и оказался в очень неприятной ситуации, сообщает 74.ru .

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице 250-летия Челябинска.

На опубликованных кадрах видно, как к подъезду подходит мальчик и набирает номер квартиры на домофоне. В момент ожидания школьник решил лизнуть панель домофона, но из-за мороза оказался в ловушке. Мальчик не смог объяснить родственнице ситуацию. Из-за прилипшего языка он смог только мычать. Женщина, услышав мычание ребенка, поспешила к нему на помощь.

Видео с домофона завирусилось в Сети. Судьба мальчика никого не оставила равнодушной. По словам некоторых пользователей, многие прошли через такое в детстве, а ребенок усвоил урок на всю жизнь.

«Я думала, такие дети уже не рождаются. Думала, остались в моем детстве прилипшие языком к качели», — посмеялась пользователь Ксения.

Еще один пользователь Виктория рассказала, что у ее супруга осталась полоска посреди языка после того, как он в детстве лизнул «металлическую лазилку» на морозе.

