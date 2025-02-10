Урок об Арктике в Физтех-лицее Долгопрудного провел Герой России

Первый урок понедельника — «Разговоры о важном» — в школах Долгопрудного 10 февраля был посвящен Арктике. В 2025 году отмечается 500-летие с начала истории освоения Россией Северного морского пути, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из уроков прошел и в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы.

Об удивительном мире Арктики, одного из самых загадочных и суровых регионов нашей планеты, ребятам рассказали эксперты: Герой РФ, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев, директор по науке Инжинирингового центра «Автономная энергетика» (МФТИ) Владислав Карасевич, младший научный сотрудник Института Океанологии, университета «Сириус» и Дальневосточного отделения РАН Михаил Новиков, а также команда БиоХимТеха Технопарка.

На занятии лицеисты узнали, что треть территории Арктики — это Россия! А еще о том, как живут люди в арктических регионах, какие уникальные животные и растения можно встретить в этих краях, как происходит энергоснабжение Арктики, какие исследования здесь проводят.

Учащиеся отметили, что истории, рассказанные спикерами, были очень интересными, познавательными и вдохновляющими!

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