Урок мужества в память о Герое России провели в школе Орехово-Зуева

В школе № 20 им. Н. З. Бирюкова города Орехово-Зуева прошел Урок мужества в память о Герое России Алексее Осокине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовали социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и отец Героя Николай Леонидович Осокин.

Ученики посмотрели документальный фильм о подвиге Алексея, а затем Николай Леонидович рассказал трогательные истории из детства сына.

Особый интерес вызвала тема пионеров-героев — школьники с гордостью делились своими знаниями о героях Великой Отечественной войны.

Вместе с ребятами написали письма в будущее, которые поместили в капсулы времени.

В завершение мероприятия была представлена новая песня на стихи Юлии Дубининой, посвященная Алексею Осокину.

Ранее участник Гостомельского десанта, ветеран специальной военной операции Марат Юмаев провел Урок мужества для учащихся гимназии № 15 города Орехово-Зуево.

