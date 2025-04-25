Урок мужества в память о Чернобыле прошел в Раменском колледже

В Раменском колледже прошел урок мужества, посвященный 39-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Студенты почтили память ликвидаторов аварии, в числе которых были и жители Раменского муниципального округа, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Студенты узнали о трагических событиях на Чернобыльской АЭС и подвиге ликвидаторов последствий аварии.

Участник ликвидации последствий катастрофы, летчик Евгений Сухарев из Раменского, поделился с присутствующими своим опытом и ответил на вопросы молодежи. Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Битва за Чернобыль», рассказывающего о героической борьбе с последствиями взрыва на атомной станции.

Памятное мероприятие было организовано Раменским молодежным центром совместно с администрацией Раменского колледжа. Его цель — почтить память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

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