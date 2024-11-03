Урок мужества состоялся в первый день ноября в Раменской школе № 5

Урок мужества в первый день ноября провели участники гуманитарного конвоя Раменское представители Штаба Захара Прилепина по Московской области под руководством Михаила Лубошникова в Раменской школе № 5, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие посетили руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова и заместитель главы администрации Раменского округа Елена Ивушкина, ветераны СВО.

Организатором мероприятия стало Раменское отделение Общероссийского движения детей и молодёжи «Первые». Во время Урока мужества ребятам продемонстрировали экипировку участников СВО, спецсредства и фото-видео материалы о поездках Гумконвоя в зону СВО. Большой интерес у ребят вызвал квадрокоптер, так же они стремились померить бронежилет и шлем, которые бойцы используют на фронте. Не остались без внимания и трофейные шевроны противника. Но больший восторг вызвали награды российских военнослужащих.

Михаил Лубошников вручил Марине Мигуновой книгу Захара Прилепина «Координата Z».

Громкими аплодисментами встретили «Первые» Дениса Колчина — ветерана СВО, который исполнил для них военные песни.

В завершении ребята задали интересующие вопросы, получили на них исчерпывающие ответы. Шевроны гуманитарного конвоя Раменский стали подарком для всех участников мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.