Урок мужества состоялся в Ломоносовской школе-пансионе Раменского округа

В Ломоносовской школе-пансионе Раменского округа прошел урок мужества. Встреча состоялась в рамках проекта «Встреча с интересным человеком», сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

В гости к ребятам приехала журналист МАУ «Раменский медиацентр» Ольга Неаполитанская, освещающая тему СВО в Раменском округе. Вместе с ней к учащимся Ломоносовской школы-пансиона приехали ветераны боевых действий: участник СВО Фома Овчинников, руководитель Раменского отделения «Боевого братства» Алексей Колмогоров и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

Ольга рассказала ребятам о своем пути в журналистику, о книге «Наши: Боевое братство», которую написала и презентовала в Раменском в прошлом году, об авторской программе «Правда жизни» на Раменском радио, посвященной поддержке участников СВО, гостями которой становятся бойцы, фронтовые волонтёры и неравнодушные жители, помогающие фронту.

Алексей Колмогоров и Александр Кулик рассказали ребятам об организациях, которые возглавляют. Вместе с Фомой Овчинниковым они поделились со школьниками воспоминаниями об участии в военных действиях.

Ветераны приехали в школу не с пустыми руками. Они привезли макеты оружия, военную амуницию, шевроны и даже подбитый квадрокоптер.

Дети смогли потрогать и внимательно рассмотреть экспонаты, примерить на себя бронежилеты и каски, и, конечно, задать гостям интересующие их вопросы.

В завершении встречи Ольга Неаполитанская подписала для ребят свою книгу, которую можно будет взять почитать в школьной библиотеке.

«Такие встречи очень важны. Они носят воспитательный характер. А также дают возможность познакомиться с интересными людьми, которые готовы делиться своим опытом и патриотическим настроем», - подчеркнула Ольга Неаполитанская.

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