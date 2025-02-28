Урок мужества, посвященный Героям СССР и РФ, прошел в Люберцах

Спортсменам рассказали о подвигах Героя Советского Союза Матвея Арсентьевича Бондарева и Героя России Виктора Евгеньевича Дудкина.

Матвей Арсентьевич Бондарев родился в деревне Высокое Орловской области, в 30-е годы семья Бондаревых переехала в посёлок Дзержинского. Матвей ушёл на фронт в июне 41-го. Воевал под Сталинградом, участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции, воевал в Кировоградской области Украины. Был четырежды ранен и каждый раз возвращался в строй.

В 1945 году заместитель командующего дивизиона 32-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии капитан Бондарев совершил подвиг при форсировании реки Одер северо-западнее города Бриг. Он трижды вызывал огонь на себя и погиб в этом бою.

На доме № 1 на ул. Бондарева в Дзержинском в честь Героя 60 лет назад была установлена мемориальная доска.

Виктор Евгеньевич Дудкин — офицер Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ РФ. Майор, погибший при отражении нападения чеченских и ингушских боевиков под командованием Шамиля Басаева на город Назрань в июне 2004 года. Выносил с поля боя убитого командира.

Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.