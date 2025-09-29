Урок безопасности провела для лотошинских девятиклассников помощник прокурора

В Лотошине помощник прокурора Ольга Резникова рассказала о распространенных схемах обмана и способах защиты от них. Особо подчеркнула, что потенциальной жертвой злоумышленников может стать любой человек, вне зависимости от возраста, передает пресс-служба прокуратуры.

«Подросткам предлагают подработку курьером за солидное вознаграждение, от таких предложений нужно отказываться сразу. Нередки случаи, когда несовершеннолетних обманов втягивали в преступные схемы, и они ненароком становились соучастниками мошенников», — отметила помощник прокурора.

Резникова поделилась советами, как распознать обман. Например, если звонят якобы от имени директора или классного руководителя, то стоит попросить назвать имя и данные родителей — мошенники зачастую не могут ответить на такие вопросы.

Также она порекомендовала школьникам не соглашаться на сомнительные предложение и сообщать о них взрослым, а также не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать личные данные в интернете, не вступать в переписку с незнакомцами и не ставить геотеги на фотографии, сделанные дома или в школе.

