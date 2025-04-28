Урок безопасности для учеников школы Волоколамска провел помощник прокурора

Антон Алтухов объяснил, почему нельзя сообщать реквизиты паспорта и банковских карт, а также доверять тем, кто обещает вознаграждение за регистрацию на подозрительных сайтах и установку приложений.

Также он напомнил детям, что не стоит общаться с незнакомцами по телефону или в мессенджерах, а также поделился информацией о том, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят через мессенджеры и с личных мобильных номеров.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.