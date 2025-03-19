Урганта подозревают в уклонении от налогов во Франции

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП: таким образом власти европейских стран не смогут запрещать его выступления, однако он уже не является налоговым резидентом РФ и может попытаться избежать уплаты налогов во Франции, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В соответствии с российским валютным законодательством резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счета или вклада в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — уточнил Хаминский.

По его словам, налоговые резиденты, являющиеся гражданами России, обязаны предоставлять в налоговый орган уведомление об участии в иностранной организации.

В середине марта Иван Ургант зарегистрировался в столице Франции как индивидуальный предприниматель, занимающийся производством шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений.