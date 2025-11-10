«Уретральные»: психолог назвала тип личности водителей-лихачей

Психолог Ольга Твардовская завила, что лихачество за рулем свойственно людям с уретральным типом личности, для которого характерны ярко выраженные лидерские качества и стремление к превосходству, сообщает Газета.ru .

«Водители-лихачи обладают уретральным типом личности — это эндорфиновый тип, то есть такие люди питаются эндорфином. Для них очень важно чувствовать себя живыми, при этом почувствовать себя так они могут, когда они утверждаются перед другими людьми», — отметила она.

Твардовская добавила, что такие люди часто увлекаются экстремальными видами спорта, например, прыжками с парашютом или ездой на мотоциклах по труднопроходимой местности.

В городской среде их стремление выделиться проявляется в покупке необычных автомобилей, полной тонировке стекол, несмотря на нарушение правил дорожного движения, и организации уличных гонок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.