URA.RU: следствие манипулирует мнением по делу журналиста Аллаярова

В среду редактор региональных редакций URA.RU Игорь Сергеев был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет, несмотря на официальный отпуск. По информации издания , правоохранительные органы распространяют противоречивые сведения о ситуации.

Как пишет URA.RU, сначала источники в силовых структурах отрицали факт задержания журналиста, затем анонимно обвинили его в попытке скрыться от следствия, утверждая, что он менял адреса и телефоны. Главный редактор URA.RU Диана Козлова опровергла эти данные, заявив, что агентство воспринимает такие действия как попытку манипулировать общественным мнением.

Как заявляет агентство, перед допросом к Сергееву обратился человек, представившийся сотрудником ФСБ, с требованием дать «нужные» показания и отказаться от адвокатов. Аналогичные предложения якобы ранее поступали и Денису Аллаярову, главреду URA.RU, находящемуся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Кроме того, утверждает издание, 7 июля при обыске у IT-руководителя издания Дениса Мостокалова, который проходит свидетелем по делу, силовики применили к нему силу, оставив гематомы на теле. Это зафиксировано на фото.

Редакция указывает на системные нарушения, совершенные в ходе расследования дела: угрозы в адрес фигурантов и попытки заставить их отказаться от защиты, отсутствие подтверждений обвинения в госизмене, несмотря на масштабные обыски, а также фабрикацию информации в СМИ.

URA.RU подало жалобы в прокуратуру и ходатайство об отводе следователя. Дело взяла на контроль омбудсмен Татьяна Москалькова, а парламентские партии выступили в поддержку Аллаярова.

«Вокруг дела формируется поле фейков, цель которых — опорочить наше агентство», — заявили в редакции.

Силовые структуры на момент публикации новости никак не прокомментировали ситуацию.