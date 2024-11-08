Уральские охотники подготовились к подкормке лесных животных

Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов рассказал, что охотничьи общества будут обеспечивать животных пищей в течение приблизительно 150 дней. Кормушки для косуль предназначены для группы из десяти особей и должны периодически наполняться сеном, солью и вениками. Лоси получают по 20 килограммов соли-лизунца, а кабаны — по 300 килограммов зерна на каждое взрослое животное.

Когда слой снега в лесах превышает 30 сантиметров, косули сталкиваются с трудностями при поиске корма. Охотники создают тропы к кормушкам, чтобы облегчить животным доступ к еде. Госинспектор департамента Андрей Сакулин поделился, что в кормушки помещают солевые брикеты, сено и веники из березы, осины и иван-чая, которые предварительно замачивают в солевом растворе. Также охотники сеют поля овсяно-гороховой смеси, оставляя их нетронутыми до зимы для создания постоянных мест кормления.

Соль для лосей размещают на высоте около метра, иногда на упавших деревьях, чтобы животные могли потреблять ее вместе с корой. Подготовка к подкормке началась еще до выпадения снега. Председатель Режевского общества охотников и рыболовов Александр Осипов сообщил, что в Режевских лесах было закуплено более трех тонн соли, около четырех тонн зерна и заготовлено свыше двух тысяч веников. Кормушки, которых более 70, заполняются каждые два дня.

Благодаря всему этому, численность сибирской косули и других животных в Свердловской области ежегодно увеличивается, что является результатом труда специалистов департамента, государственных инспекторов и охотников.