Управляющая компания в Домодедове не смогла оспорить штраф за нарушение экологии

Подольский городской суд отклонил жалобу компании «Делюс» на действия Минэкологии Московской области. Ранее компания, основным видом деятельности которой является управление недвижимостью, была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Компания своевременно не внесла плату за негативное воздействие, которое осуществляется котельной, расположенной в микрорайоне Востряково округа Домодедово. За это на нее был наложен административный штраф. Не согласившись с постановлением Минэкологии, руководство компании обратилось в суд.

«Следует отметить, что при назначении административного наказания мы всегда учитываем множество факторов, особенно если речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, социально значимых компаниях. Вот и в данном случае размер штрафа составил всего 25 тысяч рублей — вдвое меньше минимального уровня. Однако и такую санкцию в компании посчитали избыточной», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Суд отклонил доводы жалобы о том, что компания является микропредприятием, ранее к административной ответственности не привлекалась, а значит постановление следует отменить. Действия Минэкологии признаны законными и соответствующими тяжести нарушения.

Ведомство напоминает, что невнесение или несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.