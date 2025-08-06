Управленцы Московской области могут бесплатно обучиться в СберУниверситете

10 участников получат возможность пройти обучение на ведущих образовательных программах бесплатно: размер грантов покрывает 100% стоимости обучения.

В этом году впервые разыгрывается три гранта на программу Управление изменениями. Слушатели освоят инструменты внедрения изменений, преодоления сопротивления сотрудников и повышения устойчивости бизнеса. К участию приглашаются руководители с управленческим опытом от 3 лет и возможностью внедрять изменения на своей текущей позиции.

Также будет разыграно четыре гранта на программу Мини-МВА, направленную на развитие управленческих и лидерских компетенций, освоение современных инструментов и повышение эффективности командного управления. Для претендентов необходим управленческий опыт не менее года и наличие сотрудников в функциональном подчинении. Ещё три гранта покроют обучение на программе Digital Strategy, которая поможет разработать стратегию цифровой трансформации компании и изменить текущую бизнес‑модель. Конкурсанты должны соответствовать следующим условиям: от 2-х лет на позиции CEO, CEO-1, CEO-2; оборот компании — не менее 400 млн рублей.

Общий суммарный грантовый фонд в этом году составит 12,4 млн рублей.

«Для Сбера важно делиться накопленными знаниями и поддерживать амбициозных лидеров, ведь люди — главный актив Сбера. Мы убеждены, что инвестиции в управленческие таланты окупаются многократно — и для самих специалистов, и для экономики в целом. Программы СберУниверситета — отличный старт для совершенствования профессиональных и управленческих навыков», — уточнила заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева.

Подать заявку на получение гранта могут граждане РФ от 27 лет и старше, которые имеют диплом о высшем образовании и в настоящий момент официально трудоустроены на территории России. Отбор будет проходить в шесть этапов. Участник подает заявку, подтверждает компетенции в ходе тестирования, а дальше — сбор документов, самопрезентация, Assessment day и выступление перед комиссией. Награждение победителей пройдет в кампусе СберУниверситета в День открытых дверей.

«Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. Нам было важно создать трамплин для тех, кто нуждается в профессиональном развитии, и мы не боимся сказать, что нам это удалось. Мы получаем обратную связь от наших победителей, как обучение повлияло, изменило не только их карьеру, бизнес, но и взгляды на жизнь. Все это мотивирует нас продолжать. Объявляем конкурс открытым и желаем всем удачи!», — добавила генеральный директор СберУниверситета Наталья Осипчук.

В прошлом году было подано 2248 заявок из 71 региона страны. Московская область вошла в топ-5 по количеству поданных анкет. Общий конкурс составил 225 человек на место. Прием заявок продлится до 5 сентября 2025, а обучение стартует весной 2026. Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте.