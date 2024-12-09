Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при торгах

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, управлением ЖКХ не возвращен задаток на участие в конкурсе, который был признан несостоявшимся.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка возврата задатка, и признала жалобу обоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.