Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «УК Городской Комфорт» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводам жалобы, управление неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и не представило детальных пояснений о причинах недопуска.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушение порядка рассмотрения заявки на участие в торгах и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.