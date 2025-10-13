Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Комиссия управления рассмотрела жалобу АО «Жилищные инициативы» на действия управления ЖКХ Администрации г.о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домам.

Согласно доводу жалобы, у управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

