Управление ЗАГС в Ступине приглашает супругов отметить юбилей семейной жизни

Отдел ЗАГС по городскому округу Ступино приглашает юбиляров супружеской жизни вновь, как в день свадьбы, войти в зал торжеств под «Свадебный марш» Ф.Мендельсона, но уже не женихом и невестой, а юбилярами семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Юбилей — красивый праздник для вас, ваших родственников и друзей. Сотрудники отдела ЗАГС будут рады видеть вас на торжествах, посвященных различным юбилеям совместной жизни. И не так важно, прожили вы вместе пять или двадцать лет — главное, что вы прожили это время в любви и согласии!» — отмечается в сообщении.

Чтобы организовать торжественный юбилей семейной жизни, необходимо обратиться в ЗАГС по городскому округу Ступино министерства социального развития Московской области, согласовать дату и время проведения торжества и предоставить сотрудникам информацию об истории знакомства юбиляров, их совместно пройденном пути, важных событиях жизни.

Для получения подробной информации можно обратиться по телефону: 8 (496) 64-15-92

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