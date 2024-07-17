Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, лектор Российского общества «Знание» Александр Родин считает, что через несколько десятилетий в России вырастет спрос на компании, которые смогут контролировать погодные условия. По его мнению, такой бизнес окажется наиболее прибыльным, сообщает «ФедералПресс» .

«Вполне допускаю, что через несколько десятилетий российской компанией с самой большой капитализацией будет не „Газпром“, а климатический холдинг, выполняющий заказы по усмирению стихии по всему миру», — полагает эксперт.

По его мнению, за последние несколько десятилетий государство лишилось значительного числа экспертов и навыков в данной сфере, что обусловлено беспечным доверием к мнению, что «все можно найти в интернете».

В условиях глобального изменения климата возрастает риск возникновения экстремальных погодных условий. К примеру, разрушительные весенние наводнения на Урале, ураганы в Москве и Санкт-Петербурге, а также лесные пожары на Кубани и в Новороссии.

По словам Родина, необходимо уже сегодня приступить к корректировке СНиПов и иных нормативных актов, определяющих требования к инфраструктуре, которая станет подвергаться все более сильным воздействиям стихийных бедствий.