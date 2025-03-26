Уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказала об итогах работ за год

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова 26 марта выступила с отчетным докладом по самым острым проблемам и итогах работы за 2024 год перед депутатами Законодательного собрания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В прошлом году Светлана Юрьевна обещала исправить некрасивую аббревиатуру «ПНИ» и наименование «получатель социальных услуг». Сейчас психоневрологические интернаты стали называться домами социального обслуживания с индивидуальными названиями, например, «Иверский», «Сосновая поляна» и т. д. Теперь не в палатах, а в комнатах размещаются не «получатели социальных услуг», а проживающие.

Среди приоритетных задач эксперт назвала пробацию — меры, которые применяются к осужденным и освобожденным из пенитенциарных учреждений. Людям необходимо помочь с возвращением в социум и не допустить повторного возвращения за решетку.

«И с июля 2024 года лица БОМЖ, признанные в установленном порядке нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи, могут реализовать свои права на ее получение», — добавила Агапитова.

Отмечается, что за полгода в стационарных условиях паллиативную медицинскую помощь оказали 88 бездомным.

На будущее Светлана выделила приоритетной проблему абортов в Петербурге. Согласно данным из государственных клиник за год женщинам проводятся больше 9000 операций по прерыванию беременности.