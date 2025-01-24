«Университету Вернадского» вручили контейнер для сбора «Добрых крышечек»
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере является официальным партнером эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Компания регоператора вручила брендированный экоконтейнер для сбора крышечек «Российскому государственному университету народного хозяйства имени В. И. Вернадского», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Университет представляла ведущий специалист управления молодежной политики и социальных проектов Татьяна Шумилова.
Вручение эко-контейнера прошло в рамках сотрудничества между регоператором и учебным заведением, которое регулярно приглашает экологов-просветителей для проведения экоуроков и эколекций для слушателей вуза.
Мероприятие было приурочено к «Дню студента», который отмечался в ВУЗе.
«Мы выражаем благодарность руководству университета за помощь в организации экопросветительских мероприятий и надеемся, что педагогам и студентам будет удобнее сдавать пластиковое сырье в рамках участия в проекте. Основная цель — упростить и сделать процесс раздельного сбора максимально простым и интерактивным», — сказал специалист по связи с общественностью и СМИ ООО «Хартия» Александр Столбушкин.
«Добрые крышечки» — благотворительный проект, вырученные средства от которого направляются на покупку спецтехники для реабилитации детей с особенностями развития из приемных семей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
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