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Университет сервиса и гостеприимства планируют открыть в Можайском округе

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел встречу с инвесторами, ставшими инициаторами проекта университета сервиса и гостеприимства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Масштабный загородный гостиничный комплекс с уникальным университетским кампусом расположится на 60 га можайской земли. По задумке инвестора, он будет включать в себя 80 отдельно стоящих домов и 60 номеров основного корпуса, а также банный двор, термальный комплекс, конно-спортивную базу, кинотеатр, библиотеку и спортивный зал.

Особой фишкой проекта станет камерный университет сервиса и гостеприимства, где будут обучать азам гостинично-ресторанного сервиса. Предполагается, что студенты получат уникальные практики в лекториях и научных лабораториях, а сам университет будет сотрудничать с ведущими предприятиями туриндустрии.

Расположение университета на территории большого агро-туристического кластера, поможет полностью погрузиться в профессию и стать настоящими профессионалами.

«Предложил также подключить к образовательному комплексу студентов Можайского техникума — молодежи будет интересно учиться и получать опыт работы», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

В настоящее время инвесторы готовят пакет необходимых документов. Инициаторы проекта в настоящее время имеют большой опыт в сфере туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.