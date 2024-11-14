Университет «Дубна» запустил 3D-печать комплектующих для нужд фронта

сегодня в 17:12

В Государственном университете «Дубна» запустили печать необходимых комплектующих для нужд специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К отправке на фронт готово уже около четырех тысяч деталей.

Эта важная работа ведется совместно с благотворительным фондом «Батальон», который закупил 3D-принтеры и расходные материалы. А изготовление деталей осуществляется в Центре цифрового производства университета с участием студентов.

«Мы продолжаем активно работать и делать все возможное, чтобы поддержать наших героев на передовой, — отметил ректор вуза Андрей Деникин.

Благотворительная организация «Батальон», члены которой оказывают разностороннюю поддержку нашим бойцам, работает в Дубне с начала специальной военной операции. Ее идейный вдохновитель — жительница Дубны Полина Васильева. За время своей работы фонд неоднократно отправил многоцелевые грузы в зону боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.